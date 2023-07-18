The Kano State Governor, Abba Kabir Yusuf has approved the appointment of the following individuals as his Special Advisers on various fields.
1. Col. Abubakar Usman Garin Malam Rtd. Special Adviser, Disaster Management
2. Malam Usamatu Salga, Special Adviser, Religious Affairs I
3. Hon. Abduljabbar Muhammad Umar , Special Adviser Investment and Public Private Partnership
4. Hon. Aminu Abba Ibrahim, Special Adviser, Solid Minerals
5. Engr. Nura Hussain, Special Adviser, Commerce
6. Hon. Jamilu Abbas, Special Adviser Cooperative Groups
7. Hon. Muhammad Jamu Yusuf, Special Adviser National and International Public Relation
8. Balarabe Ibrahim Gaya, Special Adviser, Special Intervention Programmes
9. Rt. Hon. Isyaku Ali Danja, Special Adviser, Assembly Matters
10. Comrade Baffa Sani Gaya, Special Adviser, Labour Matters
11. Engr. Abdullahi Shehu, Special Adviser, Environmental Sanitation
12. Hon. Umar Musa Gama, Special Adviser, School Feeding Programme
13. Hon. Habibu Hassan Elyakub, Special Adviser, Vocational Education Development
14. Hon. Jamilu Abubakar Dambatta, Special Adviser Publicity
15. Hon. Umar Uba Akawu, Special Adviser, Abuja Liason Office
All appointments take effect immediately, congratulations
Signed
Sanusi Bature Dawakin Tofa