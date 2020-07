Nigeria records 571 new COVID-19 cases, total rises to 32,558

Nigeria has recorded 571 new cases of coronavirus, bringing the total number of infections in the country to 32,558.

The Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) made this known via its Twitter handle on Sunday.

“571 new cases of #COVID19Nigeria; Lagos-152 Ebonyi-108 Edo-53 Ondo-46 FCT-38 Oyo-20 Kwara-19 Plateau-17 Osun-14, Bayelsa-14 Ekiti-14 Katsina-14 Akwa Ibom-11 Kaduna-11 Rivers-11 Niger-10 Ogun-7 Kano-6 Cross River-4 Bauchi-2.”

13,447 discharged

