Snippets of the situation so far at the APC National Convention

ALL PROGRESSIVES CONGRESS PRESIDENTIAL ASPIRANTS THAT WILL SLUG IT OUT THIS MORNING

1) Asiwaju Bola Ahmed Tinubu

2) Senator Ahmad Lawan





3) Senator Ahmad Sanni Yerima

4) Professor Ben Ayade

5) Dr. Ogbonaya Onu

6) Pastor Tunde Bakare

7)Rotimi Amaechi

8) Senator Rochas Okorocha

9) Alhaji Yahaya Bello

10) Mr. Jack Rich Tien

11) Mr. Ikeobasi Mokhelu

12) Professor Yemi Osinbajo

ASPIRANT THAT STEPPED DOWN FOR NOBODY

1) Senator Ken Nnamani

ASPIRANT THAT DID NOT COME FOR THE PRIMARY

1) Honourable Emeka Nwajiuba

ASPIRANT THAT STEPPED DOWN FOR PROF. YEMI OSINBAJO

1) Nicholas Felix

ASPIRANTS THAT WANT TO ALIGN WITH THE WINNER

1) Dave Umahi

ASPIRANTS THAT STEPPED DOWN FOR ASIWAJU BOLA AHMED TINUBU

1) Alhaji Badaru Abubakar

2) Senator Ibikunle Amosun

3) Senator Ajayi Borrofice

4) Dimeji Bankole

5) Senator Godswill Akpabio

6) Dr. Kayode Fayemi

7) Mrs Uju Kennedy