COVID-19: NCDC confirms 664 new cases, total now 31,987

The Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) has confirmed 664 new cases of COVID-19 in the country, bringing the total number to 31,987.

The NCDC made the announcement on Saturday night via its Twitter handle.

“On the 11th of July 2020, 664 new confirmed cases and 15 deaths were recorded in Nigeria. No new state has reported a case in the last 24 hours.

“Till date, 31987 cases have been confirmed, 13103 cases have been discharged and 724 deaths have been recorded in 36 states and the Federal Capital Territory.

“The 664 new cases are reported from 18 states; Lagos-224, FCT-105, Edo-85, Ondo-64, Kaduna-32, Imo-27, Osun-19, Plateau-17, Oyo-17, Ogun-17, Rivers-14, Delta-11, Adamawa-10, Enugu-7, Nassarawa-6, Gombe-3, Abia-3, Ekiti-3,” the NCDC said.

See the breakdown of cases by state below;

Confirmed Cases by State

States Affected No. of Cases (Lab Confirmed) No. of Cases (on admission) No. Discharged No. of Deaths Lagos 12,275 10,329 1,786 160 FCT 2,538 1,755 747 36 Oyo 1,706 695 992 19 Edo 1,678 692 929 57 Delta 1,359 745 583 31 Rivers 1,357 460 851 46 Kano 1,303 221 1,030 52 Ogun 1,080 353 705 22 Kaduna 978 330 636 12 Ondo 670 525 124 21 Katsina 655 191 441 23 Borno 586 96 455 35 Gombe 530 102 407 21 Bauchi 519 8 498 13 Plateau 516 258 242 16 Ebonyi 508 5 497 6 Enugu 476 199 263 14 Abia 405 107 295 3 Imo 386 309 69 8 Jigawa 321 2 308 11 Kwara 311 131 168 12 Bayelsa 299 128 153 18 Nasarawa 244 123 113 8 Osun 231 140 84 7 Sokoto 153 2 135 16 Niger 135 20 108 7 Akwa Ibom 134 60 71 3 Benue 121 80 35 6 Adamawa 110 32 71 7 Anambra 93 19 65 9 Kebbi 86 16 63 7 Zamfara 76 0 71 5 Yobe 62 3 51 8 Ekiti 49 7 40 2 Taraba 27 16 11 0 Kogi 5 0 3 2 Cross River 5 1 3 1

